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13 квітня 2021, 17:46 3864

Рада провалила повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення

13 квітня 2021, 17:46 3864
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Уряду пропонувалося внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів
Уряду пропонувалося внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада відхилила постанову, яка містила рекомендацію Кабінету міністрів повернути тариф на електроенергію на рівні 0,9 грн за кВт·год, а також поновити пільгові 100 кВт·год.

Як пише RegioNews, за відповідну постанову №4590 "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт·год" проголосували 174 народних депутатів із необхідних 226-ти.

Згідно з проєктом постанови, уряду пропонувалося внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів в частині встановлення тарифу на електроенергію населенню за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно), в розмірі 0,90 грн за 1 кВт·год (з податком на додану вартість).

Це стосується, зокрема, громадян, які проживають у житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, та у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше прем'єр назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня.

Україна Верховна Рада електрика парламент уряд

 
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