Утилізація автомобільних шин має відбуватися без шкоди для здоров'я киян та довкілля

Міська влада та комунальники мають забезпечити безпечну утилізацію відпрацьованої автомобільної гуми

Міська влада та комунальники мають забезпечити безпечну утилізацію відпрацьованої автомобільної гуми

Наприкінці березня у Києві оголосили про початок очищення міста від старих автомобільних покришок, з яких у багатьох столичних дворах роблять імпровізовані огорожі для квітників або дитячих майданчиків. Таке використання автомобільної гуми є шкідливим для довкілля, адже під дією атмосферних опадів і ґрунтових вод зі старих шин вимиваються шкідливі сполуки.

Про це повідомляє пресслужба міжфракційного об’єднання "Успішний Київ", передає RegioNews.

Днями у Києві розгорівся скандал навколо спалювання старих шин, що були вивезені з дворів та прибудинкових територій. На околиці Києва, у Деснянському районі між вулицями Пухівською та Закревського, комунальні служби створили справжнє звалище автомобільних шин.

"Спалювання автомобільної гуми завдає величезної шкоди довкіллю та здоров’ю людей. Адже при їх горінні виділяються токсичні речовини, зокрема, діоксини. Міська влада спільно з Державною екологічною інспекцією мають з’ясувати, хто і чому підпалив покришки. А винні мають понести відповідальність. Влада Києва та комунальники зобов’язані забезпечити саме переробку старих покришок, а не їх складування чи спалювання", - впевнений член міжфракційного об’єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль.

Наразі існує чимало способів безпечної утилізації автомобільних шин. Їх можна переробити у спеціальні гранули, які використовують для виготовлення залізничних шпал, покриття для спортивних майданчиків, під час будівництва доріг. Крім того, при переробці покришок методом піролізу виготовляють пічне паливо.

"Для огородження клумб і зелених зон біля будинків комунальники мають встановлювати декоративні парканчики, бордюри або спеціальні бетонні напівсфери, що унеможливлюють заїзд автомобілів на зелені зони", - пропонує депутат МФО "Успішний Київ".

Нагадаємо, депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин очолить комісію Київради з контролю за незаконними тимчасовими спорудами.

Як повідомлялося, депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами. На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька.

Крім того, у Київраді було ініційовано створення комісії, що боротиметься з незаконною торгівлею в столиці. Таку пропозицію на засіданні міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" висунув його голова Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, що міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ" було створено на пленарному засіданні Київської міської ради 11 лютого. До його складу увійшли 30 депутатів.