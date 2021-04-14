Утилизация автомобильных шин должна происходить без ущерба для здоровья киевлян и окружающей среды

Городские власти и коммунальщики должны обеспечить безопасную утилизацию отработанной автомобильной резины

Городские власти и коммунальщики должны обеспечить безопасную утилизацию отработанной автомобильной резины

В конце марта в Киеве объявили о начале работ по очищению города от старых автомобильных покрышек, из которых во многих столичных дворах делают импровизированные ограждения для цветников или детских площадок. Такое использование автомобильной резины вредно для окружающей среды, ведь под действием атмосферных осадков и грунтовых вод из старых шин вымываются вредные соединения.

Об этом сообщает пресс-служба межфракционного объединения "Успешный Киев", передает RegioNews.

На днях в Киеве разгорелся скандал вокруг сжигания старых шин, которые были вывезены из дворов и придомовых территорий. На окраине Киева, в Деснянском районе между улицами Пуховская и Закревского, коммунальные службы создали настоящую свалку автомобильных шин.

"Сжигание автомобильной резины наносит огромный вред окружающей среде и здоровью людей. Ведь при их горении выделяются токсичные вещества, в частности, диоксины. Городские власти совместно с Государственной экологической инспекцией должны выяснить, кто и почему поджег покрышки. А виновные должны понести ответственность. Власти Киева и коммунальщики обязаны обеспечить именно переработку старых покрышек, а не их складирования или сжигания ", - уверен член межфракционного объединения "Успешный Киев ", председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль.

Сейчас существует немало способов безопасной утилизации автомобильных шин. Их можно переделать в специальные гранулы, используемые для изготовления железнодорожных шпал, покрытия для спортивных площадок, при строительстве дорог. Кроме того, при переработке покрышек методом пиролиза изготавливают печное топливо.

"Для ограждения клумб и зеленых зон возле домов коммунальщики должны устанавливать декоративные заборчики, бордюры или специальные бетонные полусферы, которые делают невозможным заезд автомобилей на зеленые зоны", - предлагает депутат МФО "Успешный Киев" Денис Москаль.

Напомним, депутат Киевского городского совета, глава Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын возглавит комиссию Киевсовета по контролю за незаконными временными сооружениями.

Как сообщалось, депутаты из "Успешный Киев" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами. По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низка.

Кроме того, в Киевсовете было инициировано создание комиссии, которая будет бороться с незаконной торговлей в столице. Такое предложение на заседании межфракционного объединения "Успешный Киев" выдвинул его председатель Владислав Трубицын.

Напомним, что межфракционное объединение "Успешный Киев" было создано на пленарном заседании Киевского городского совета 11 февраля. В его состав вошли 30 депутатов.