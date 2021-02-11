09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
18:37  11 лютого
Доба в ООС: два порушення "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 17:46 54

В Київській міській раді створено нове міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ"

11 лютого 2021, 17:46 54
Читайте также на русском языке
До об’єднання увійшло 23 депутати
До об’єднання увійшло 23 депутати
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради було створено нове міжфракційне об‘єднання «Успішний Київ». Його очолив депутат від фракції «Слуга Народу», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин. 

Про це повідомляє пресслужба депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, пише RegioNews.

"Ми об‘єднались заради того, щоб втілити нашу мету – створити місто для комфортного життя людей. Успішний Київ – це прогнозований та зручний громадський транспорт, доступне та інклюзивне міське середовище. Успішний Київ має умови для інвестицій та розвитку підприємництва", – повідомив Владислав Трубіцин.

Станом на 11 лютого до об’єднання увійшло 23 депутати з таких політичних сил, як "Слуга народу", "Удар", "БЮТ" та "ОПЗЖ". Всі вони мають спільне та чітке бачення розвитку столиці.

Процес вступу інших депутатів, які розділяють ідеї та цілі нового міжфракційного об‘єднання, триває.

Нагадаємо, 8 лютого Київрада затвердила перелік та склад постійних комісій.

Україна Київ депутат Київрада депутати

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua