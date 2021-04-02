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02 квітня 2021, 15:10 25

Трубіцин очолить комісію Київради з контролю за незаконними тимчасовими спорудами

02 квітня 2021, 15:10 25
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Найближчим часом має бути створена комісія Київради, що контролюватиме незаконні тимчасові споруди та стихійну торгівлю
Найближчим часом має бути створена комісія Київради, що контролюватиме незаконні тимчасові споруди та стихійну торгівлю
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Головою цієї комісії планує стати депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Про це депутат розказав в ефірі програми "Добрий вечір" на телеканалі Kyiv Live, передає RegioNews.

За його словами, діяльність комісії як дорадчого органу Київради серед іншого буде спрямована на виявлення незаконних локацій так званих малих архітектурних форм (МАФів). Це має стати запобіжником для появи нових незаконних споруд, оскільки корупційні схеми з їх встановлення продовжують працювати.

На даний момент місто провело інвентаризацію і виявило, що в Києві легально працює близько 6 500 тимчасових споруд і близько 1500 - нелегальних. Від початку року фахівці КП "Київблагоустрій" прибрали з вулиць Києва майже 500 самовільно встановлених тимчасових споруд", - повідомив Владислав Трубіцин.

Трубіцин налаштований на повне вирішення проблеми незаконних МАФів у столиці. Всі тимчасові споруди можуть розміщуватися виключно за наявності дозвільних документів, в першу чергу - паспорту прив’язки.

Єдиний спосіб - дотримуватися закону. Закон один для всіх. Ми, зі свого боку, перед прийняттям рішення про демонтаж аналізуємо наявну інформацію про тимчасову споруду, ретельно перевіряємо існуючі дозвільні документи. Тож, помилкових рішень бути не може", - наголосив депутат.

Раніше Владислав Трубіцин неодноразово наголошував, що ситуація з незаконною торгівлею має бути вирішена якнайшвидше. Правила встановлення тимчасових споруд повинні бути повністю у легальному полі. Це полегшить роботу підприємців, які отримають чіткі та прозорі правила роботи, а кияни перестануть відчувати незручності через засилля нелегальних ринків та МАФів на вулицях столиці.

Як повідомлялося, депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами. На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька.

Крім того, у Київраді було ініційовано створення комісії, що боротиметься з незаконною торгівлею в столиці. Таку пропозицію на засіданні міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" висунув його голова Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, що міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ" було створено на пленарному засіданні Київської міської ради 11 лютого. До його складу увійшли 30 депутатів.

архітектура закон торговля депутат Київрада Рада

 
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