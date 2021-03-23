У Київраді ініційовано створення комісії, що боротиметься з незаконною торгівлею в столиці

Існуючі механізми боротьби із нею недостатньо ефективні, вважають у Київраді

Існуючі механізми боротьби із нею недостатньо ефективні, вважають у Київраді

Таку пропозицію на засіданні міжфракційного об’єднання «Успішний Київ» висунув його голова, депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Про це повідомляє пресслужба голови об’єднання, депутата Владислава Трубіцина, передає RegioNews.

До складу комісії мають увійти голови департаментів промисловості та підприємництва, міського благоустрою, містобудування і архітектури, земельних ресурсів, районних адміністрацій, представники Національної поліції та депутати Київської міської ради. На думку Владислава Трубіцина, проблема протиправної торгівлі набула великих масштабів, а існуючі механізми боротьби – недостатньо ефективні.

"Я розпочав роботу з благоустрою столиці та звільненню Києва від протиправної торгівлі. Вже було демонтовано незаконну газову заправку на Оболоні та стихійний ринок на вулиці Електротехнічній. Але у Києві це масове явище. Тому ми об’єднуємо свої зусилля для наведення порядку і пропонуємо створити постійно діючу комісію, яка займатиметься пошуком незаконних споруд та їхнім демонтажем, а також – ліквідацією протиправної торгівлі", – заявив голова об’єднання Владислав Трубіцин.

Під час онлайн-засідання міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" депутати ухвалили ще низку важливих рішень. Євгенія Кулеба, член об’єднання та секретар Постійної комісії Київради з питань екологічної політики, ініціювала створення інтерактивної мапи зелених насаджень Києва.

Такий ресурс дозволить отримати повну інформацію про вік, розміри, стан дерев та інших зелених насаджень. І комунальні підприємства зможуть приймати рішення на основі аналітики, а не з оціночних суджень", – повідомила Кулеба.

Член міжфракційного об’єднання Ксенія Семенова підтримала свою колегу і повідомила, що у плані роботи комісії з цифрової трансформації на поточний рік є розробка мапи дерев за участі КО "Київзеленбуд", департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та управління екології та природних ресурсів КМДА.

Також члени МФО обговорили проведення аудиту комунальних підприємств Києва. Окрім депутатів, з доповідями щодо проміжних результатів аналітики цих підприємств виступили представники громадських організацій "Ейдос" і "Антикорупційний штаб".

Залучення громадськості до таких проєктів вкрай важливе. Разом ми ефективніше та швидше отримаємо результат", – наголосив Владислав Трубіцин.

Члени міжфракційного об’єднання також ухвалили рішення щодо звернення до Кабінету міністрів з приводу внесення змін до законодавства у сфері праці, пов’язаних з викликами пандемії COVID-19. Член міжфракційного об'єднання Алла Шлапак зазначила, що в умовах карантину необхідно запровадити можливість роботи з дому та віддаленої роботи.

"Зараз закриють дитячі садки, школи. В таких умовах більшості батьків не лишається альтернатив роботі з дому, проте, сьогодні законодавство взагалі не визначило таку норму. Ми маємо дати таку можливість людям, інакше – ніяка медична система не витримає такої кількості хворих", – повідомила Шлапак.

Окрім того, депутати одностайно підтримали необхідність передачі будівлі Гостинного двору на баланс міста. Депутат Михайло Присяжнюк заявив, що вже 15 років будівлю намагаються присвоїти різні особи, в той час як вона стоїть без даху та повільно руйнується.

Моя позиція однозначна – будівля має бути передана місту. Київ повинен відновити її. Ця будівля – важлива пам’ятка історії, і не можна допустити, щоб вона була зруйнована або з неї зроблять жахіття. Гостинний двір – місту Києву!", – наголосив Присяжнюк.

Як повідомлялося, депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами. На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька.

Нагадаємо, що міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ" було створено на пленарному засіданні Київської міської ради 11 лютого. До його складу увійшли 30 депутатів.