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14 апреля 2021, 12:11 6

На Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы у свиней

14 апреля 2021, 12:11 6
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В фермерском хозяйстве за одну ночь погибло 440 этих животных
В фермерском хозяйстве за одну ночь погибло 440 этих животных
Фото из открытых источников
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В фермерском хозяйстве на Буковине произошла массовая вспышка африканской чумы. 21 тысячу свиней должны забить и утилизировать.

Об этом сообщила начальница Госпродпотребслужбы Черновицкой области Анжела Косован, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В селе Котелево бывшего Новоселицкого района в одном из частных фермерских предприятий произошла массовая вспышка африканской чумы. За одну ночь там умерло 440 свиней.

За предыдущую ночь не стало 440 голов свиней: среди них молодняк и свиноматки. Чрезвычайно стремительное распространение. В лаборатории уже подтвердили африканскую чуму, - отметила Анжела Косован.

Сегодня, 14 апреля, состоялось заседание комиссии под председательством заместителя главы Черновицкой ОГА, на котором определили план дальнейших действий, чтобы предотвратить распространение чумы. Следовательно, должны забить всех свиней хозяйства, это 21 тысяча голов. Затем их должны утилизировать. Специалисты говорят, что это чрезвычайно большое количество. Работать над этим будут совместно с предприятием. Откуда на ферме вирус – пока не известно.

Обычно это инфицирование от диких животных, в том числе от диких кабанов. Но могли и с кормами занести, или даже работники. Это все будут исследовать. К нам едет комиссия из Киева. Это впервые такой массовый случай, - рассказала Анжела Косован.

Отныне в трехкилометровой зоне от села Котелево введен карантин. А зона в радиусе 10 километров будет находиться под наблюдением, такое решение утвердила комиссия.

Как сообщалось, 18 февраля в Киевской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. В зону наблюдения попали города Ирпень, Буча, Гостомель и Коцюбинское.

В январе Николаевская область была признана угрожающей зоной из-за птичьего гриппа. Из-за этого торговые партнеры ЕС и еще 15 стран мира ограничили экспорт птицы и продукции птицеводства из Украины.

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