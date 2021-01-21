Миколаївська область визнана загрозливою зоною через пташиний грип

Через це торгові партнери ЄС та іще 15 країн світу обмежили експорт птиці та продукції птахівництва з України

Через це торгові партнери ЄС та іще 15 країн світу обмежили експорт птиці та продукції птахівництва з України

Фото з відкритих джерел

На період дії карантину по грипу птиці Миколаївська область, в її адміністративних межах, визнана загрозливою зоною. Також на цей період заборонено здійснювати реалізацію живої птиці та продукції птахівництва з метою експорту до країн ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

Рішення про визнання Миколаївської області загрозливою зоною по грипу птиці на період дії карантину ухвалили члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській ОДА.

В Миколаївській області зафіксовано 6 спалахів грипу птиці, останнє джерело виявлено 15 січня 2021 року в смт Доманівка.

У зв'язку з цим торгові партнери ЄС та іще 15 країн світу ввели обмеження щодо експорту птиці та продукції птахівництва з України.

На цей час Держпродспоживслужбою, спільно з Європейською Комісією, проводиться робота щодо застосування режиму зонування країни. Це дасть можливість підприємствам-експортерам, які працюють в регіонах вільних від спалахів пташиного грипу, таки здійснювати експорт продукції і птиці. Систематична фіксація випадків в Миколаївській області сповільнювала цей процес. Тому і виникла гостра потреба визнати Миколаївську область, в її адміністративних межах, загрозливою зоною, - зазначають в ОДА.

Нагадаємо, минулоріч через пташиний грип птахофабрики Полтавщини працювали у закритому режимі.