В Україні COVID-ситуація стабілізується, - Радуцький

За минулу добу в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

За минулу добу в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

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Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Тому пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, в Україні за 13 квітня COVID-19 діагностували у 14 553 людей, зафіксовано 467 летальних випадків, госпіталізували 5063 людини, 12 384 пацієнти одужали.