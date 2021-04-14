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14 квітня 2021, 09:58 7

В Україні COVID-ситуація стабілізується, - Радуцький

14 квітня 2021, 09:58 7
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За минулу добу в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків
За минулу добу в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків
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Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що карантин вводиться як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Тому пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, в Україні за 13 квітня COVID-19 діагностували у 14 553 людей, зафіксовано 467 летальних випадків, госпіталізували 5063 людини, 12 384 пацієнти одужали.

коронавірус Україна карантин Михайло Радуцький локдаун

 
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