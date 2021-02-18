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18 лютого 2021, 15:30 87

На Київщині запровадили карантин через спалах пташиного грипу

18 лютого 2021, 15:30 87
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У зону спостереження потрапили міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Коцюбинське
У зону спостереження потрапили міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Коцюбинське
Фото: із відкритих джерел
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У деяких районах та населених пунктах Київській області запровадили карантин після виявлення вірусу пташиного грипу на території одного із приватних домогосподарств у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби у Київській області, передає RegioNews.

У зону захисту потрапила територія радіусом три кілометри навколо району спалаху вірусу, до якої входить населений пункт Клавдієво-Тарасове Бучанського району.

До зони спостереження (нагляду) потрапили: територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 10 км, до якої включено населені пункти Київської області: с. Мощун, с. Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, м. Буча”, - йдеться в повідомленні.

В Держпродспоживслужбі додали, що вживаються заходи із локалізації та недопущення розповсюдження захворювання.

Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, закликали із розумінням віднестись до заходів із недопущення поширення вірусу пташиного грипу.

Нагадаємо, раніше Миколаївська область визнана загрозливою зоною через пташиний грип.

Київська область пташиний грип карантин Ірпінь Держпродпотребслужба

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