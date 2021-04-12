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12 квітня 2021, 19:37 4

Після Великодня регіони, які нещодавно вийшли з "червоної зони", ризикують до неї повернутися

12 квітня 2021, 19:37 4
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Очікується нова хвиля захворюваності на коронавірус
Очікується нова хвиля захворюваності на коронавірус
Фото з відкритих джерел
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Після Великодня в Україні регіони, які нещодавно вийшли з «червоної зони» карантину, ризикують до неї повернутися.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" радниця міністра з питань біологічної безпеки МОЗ України Наталія Виноград, передає RegioNews.

Під час свят у нас завжди будуть міграційні процеси, люди підуть один до одного в гості, підуть у церкви святити паски, на могили до рідних. Відбудеться зовнішній і внутрішній моменти перемішування популяції. За найбільш оптимістичними прогнозами в нас знову буде відсотковий приріст захворювань, - заявила Виноград.

Як зазначила радниця міністра, "можна дивуватись", як деякі регіони України з червоної зони карантину одразу перейшли в жовту.

Щось там не так – не може бути зразу вихід із червоної в жовту зону. Я боюсь, що ми за короткий час на тих територіях повернемось до червоних зон, ще з урахуванням того, що там є прикордонні території. Там багато заробітчан. Ми отримаємо той феномен, який отримали на Різдво – коли заробітчани приїхали додому і привезли нам вірус з Європи, - сказала вона.

Виноград також додала, що обмеження переміщення людей є "дуже ефективним способом" для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Як повідомлялося, у МОЗ назвали області із критичною ситуацією в COVID-лікарнях. Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області.

Також сьогодні "Буковель" відновив роботу, незважаючи на коронавірус. Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантину.

COVID-19 коронавірус пандемія карантин червона зона МОЗ

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