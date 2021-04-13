Цьогорічні випускники звільняються від проходження ДПА

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Сьогодні відповідний закон № 5014 ухвалила Верховна Рада України. Це важливе рішення з огляду на пандемію коронавірусу з метою гарантування рівних можливостей для учнів.

Також законодавчими змінами передбачено, що учні 11-х класів мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, - йдеться в повідомленні.