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13 квітня 2021, 18:30 10

Цьогорічні випускники звільняються від проходження ДПА

13 квітня 2021, 18:30 10
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Відповідний закон ухвалила Рада
Відповідний закон ухвалила Рада
Фото з відкритих джерел
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Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Сьогодні відповідний закон № 5014 ухвалила Верховна Рада України. Це важливе рішення з огляду на пандемію коронавірусу з метою гарантування рівних можливостей для учнів.

Також законодавчими змінами передбачено, що учні 11-х класів мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого року також Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Проект закону вніс у Раду президент Зеленський 17 червня.

Цьогоріч Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від державної підсумкової атестації.

закон Верховна Рада Сергій Шкарлет ДПА випускники

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