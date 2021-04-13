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13 квітня 2021, 16:59 1566

Раді рекомендують обмежити зарплату посадовцям органів держвлади

13 квітня 2021, 16:59 1566
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Передбачається обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств
Передбачається обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств
Фото з відкритих джерел
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В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів державної та місцевої влади. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3034.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Закон пропонують схвалити за основу.

Передбачається обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування до 15 мінімальних заробітних плат.

"Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №3034 та створити робочу групу, яка займатиметься питанням розробки системного законопроекту для модернізації оплати працівників державного сектору", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у КСУ заявили, що судді отримуть надмірно великі зарплати.

Україна зарплати Верховна Рада парламент Чиновник

 
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