Зеленський підписав закон про закупівлю "пакунків малюка"

Закуповуватимуть комплектування на відкритих аукціонах через систему ProZorro

Закуповуватимуть комплектування на відкритих аукціонах через систему ProZorro

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" № 1359-ІХ, який Рада ухвалила 30 березня.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Так, закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів, а також для підтримки новонароджених.

Зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, допомога "пакунок малюка" не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 тис. 280 грн).

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "пакунок малюка" в натуральному вигляді.