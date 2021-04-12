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12 апреля 2021, 19:37 2

После Пасхи регионы, которые недавно вышли из "красной зоны", рискуют к ней вернуться

12 апреля 2021, 19:37 2
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Ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом
Ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом
Фото из открытых источников
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После Пасхи в Украине регионы, которые недавно вышли из «красной зоны» карантина, рискуют к ней вернуться.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" советник министра по вопросам биологической безопасности Минздрава Украины Наталья Виноград, передает RegioNews.

Во время праздников у нас всегда будут миграционные процессы, люди пойдут друг к другу в гости, пойдут в церковь святить куличи, на могилы к родным. Состоится внешний и внутренний моменты перемешивания популяции. По наиболее оптимистичным прогнозам у нас снова будет процентный прирост заболеваний, - заявила Виноград.

Как отметила советник министра, "можно удивляться", как некоторые регионы Украины из красной зоны карантина сразу перешли в желтую.

Что-то там не так – не может быть сразу выход из красной в желтую зону. Я боюсь, что мы за короткое время на тех территориях вернемся к красным зонам, еще с учетом того, что там есть пограничные территории. Там много гастарбайтеров. Мы получим тот феномен, который получили на Рождество – когда работники приехали домой и привезли нам вирус из Европы, - сказала она.

Виноград также добавила, что ограничение перемещения людей является "очень эффективным способом для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось, в Минздраве назвали области с критической ситуацией в COVID-больницах. Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области.

Также сегодня "Буковель" возобновил работу, несмотря на коронавирус. Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина.

COVID-19 коронавирус пандемия карантин красная зона Минздрав

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