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12 квітня 2021, 18:52 2

На Луганщині кількість пожеж в екосистемах за останні дні зросла в 16 разів – ДСНС

12 квітня 2021, 18:52 2
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Загальна площа пожеж за минулу добу – понад 125 га
Загальна площа пожеж за минулу добу – понад 125 га
Фото з відкритих джерел
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Кількість пожеж в екосистемах Луганщини за останні дні зросла у 16 разів, напередодні рятувальники гасили пожежі на площі понад 125 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За минулу добу, 11 квітня, рятувальники Луганщини здійснили 48 виїздів на ліквідацію пожеж в екосистемах, загоряння сухої трави, сміття та очерету, загальною площею 125,81 га. Найбільш від пожеж постраждали Сєвєродонецький, Сватівський та Старобільський райони, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Луганщина знову палає: горить сухостій. Підпали роблять невстановлені особи.

пожежа сухостій ДСНС рятувальники Луганська область

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