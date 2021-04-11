На Донбасі біля лінії фронту через вибух газу рознесло будинок
Біля лінії фронту на Донбасі вибухом рознесло будинок, вибухнув побутовий газ.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Повідомляється, що до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку у селі Гранітне. На місці вогнеборці встановили, що відбувається горіння газу з газового балона в житловому будинку, зруйновано стіну і вибито вхідні двері.
Рятувальники перекрили газ на балоні, ліквідувавши горіння. Також встановлено, що в результаті спалаху газоповітряної суміші, яка утворилася через виток газу з газового балону стався вибух у приміщенні житлового будинку. Загиблих і постраждалих в результаті події немає, - йдеться в повідомленні.
Обставини з'ясовують співробітники Національної поліції.
Як повідомлялося, 2 квітня в Одесі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: четверо потерпілих. Ще п’ятнадцять людей евакуювали.