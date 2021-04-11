11:29  11 квітня
Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч нових випадків за добу
16:01  10 квітня
У Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами
10:19  11 квітня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2021, 11:49 2

На Донбасі біля лінії фронту через вибух газу рознесло будинок

11 квітня 2021, 11:49 2
Читайте также на русском языке
Інцидент стався в селі Гранітне Донецької області
Інцидент стався в селі Гранітне Донецької області
Фото ДСНС
Читайте также
на русском языке

Біля лінії фронту на Донбасі вибухом рознесло будинок, вибухнув побутовий газ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Повідомляється, що до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку у селі Гранітне. На місці вогнеборці встановили, що відбувається горіння газу з газового балона в житловому будинку, зруйновано стіну і вибито вхідні двері.

Рятувальники перекрили газ на балоні, ліквідувавши горіння. Також встановлено, що в результаті спалаху газоповітряної суміші, яка утворилася через виток газу з газового балону стався вибух у приміщенні житлового будинку. Загиблих і постраждалих в результаті події немає, - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовують співробітники Національної поліції.

Як повідомлялося, 2 квітня в Одесі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: четверо потерпілих. Ще п’ятнадцять людей евакуювали.

вибух Донбас газ ДСНС поліція

У Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами
10 квітня 2021, 16:01
Під Києвом перекинулася фура з рідким киснем
09 квітня 2021, 14:23
На Львівщині загинув робітник під час демонтажу будівлі: на нього впала стіна
09 квітня 2021, 13:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua