На Полтавщині перевернувся човен: двоє загиблих

Ще одну людину шукають рятувальники

Ще одну людину шукають рятувальники

Фото з відкритих джерел

Про це розповіли у ТСН 12 квітня, пише RegioNews.

Про те, що гумовий човен з людьми затягло під греблю, рятувальникам повідомили очевидці. До пошуків людей із човна відразу залучили фахівців рятувально-водолазної служби. Одного загиблого знайшли швидко, за кілька сотметрів від греблі, на невеликій глибині. Тіло ще одного загиблого підняли з дна річки.

Пошуки третьої людини припинили пізно увечері. Вже за годину їх мають знову відновити. Про загиблих інформації поки що немає. Рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найпевніше, загиблі - це відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі - їх туди затягло течією. Зараз тіло третього шукають.

Нагадаємо, в Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників.