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12 квітня 2021, 10:31 14

На Полтавщині перевернувся човен: двоє загиблих

12 квітня 2021, 10:31 14
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Ще одну людину шукають рятувальники
Ще одну людину шукають рятувальники
Фото з відкритих джерел
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У Полтаві напередодні ввечері біля греблі перекинувся човен із трьома людьми. 

Про це розповіли у ТСН 12 квітня, пише RegioNews.

Про те, що гумовий човен з людьми затягло під греблю, рятувальникам повідомили очевидці. До пошуків людей із човна відразу залучили фахівців рятувально-водолазної служби. Одного загиблого знайшли швидко, за кілька сотметрів від греблі, на невеликій глибині. Тіло ще одного загиблого підняли з дна річки.

Пошуки третьої людини припинили пізно увечері. Вже за годину їх мають знову відновити. Про загиблих інформації поки що немає. Рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найпевніше, загиблі - це відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі - їх туди затягло течією. Зараз тіло третього шукають.

Нагадаємо, в Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників.

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