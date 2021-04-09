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09 квітня 2021, 18:05 429

На Сумщині спалахнули шість масштабних пожеж: вогонь ледь не знищив житлові будинки

09 квітня 2021, 18:05 429
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Паліїв знайти не вдалося
Паліїв знайти не вдалося
Фото з відкритих джерел
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У Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Вигоріло понад 25 гектарів землі. Через випалювання трави в Путивлі вогонь стрімко поширився і ледь не дійшов до соснового лісу.

Майже 4 години рятувальники намагалися запобігти лісовій пожежі.

У Роменському районі напередодні ввечері загорівся очерет. Полум'я майже перекинулося на житлові будинки та виправну колонію в селі Перехрестівка. Паліїв знайти не вдалося.

Нагадаємо, 9 квітня у Кривому Розі горіла п'ятиповерхівка.

Україна пожежа Суми рятувальники Сумська область

 
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