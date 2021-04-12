На Луганщине количество пожаров в экосистемах за последние дни выросло в 16 раз – ГСЧС
Общая площадь пожаров за прошедшие сутки – более 125 га
Общая площадь пожаров за прошедшие сутки – более 125 га
Количество пожаров в экосистемах Луганщины за последние дни выросло в 16 раз, накануне спасатели тушили пожары на площади более 125 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
За минувшие сутки, 11 апреля, спасатели Луганщины совершили 48 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах, возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 125,81 га. Наиболее от пожаров пострадали Северодонецкий, Сватовский и Старобельский районы, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Луганщина снова полыхает: горит сухостой. Поджоги делают неустановленные лица.
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