На Луганщине количество пожаров в экосистемах за последние дни выросло в 16 раз – ГСЧС

Несмотря на пандемию COVID-19 у абсолютного большинства украинских олигархов прибыли не упали, а выросли. У некоторых даже в разы

Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год

09 апреля 2021

Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы

Что не сделаешь, под выборы, чтобы понравиться избирателям? Можно и целый Гиперлуп пообещать, как и другие прожекты в стиле «нью-васюков». Именно такое впечатление сложилось у тех, кто слушал выступле...