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12 апреля 2021, 18:52 2

На Луганщине количество пожаров в экосистемах за последние дни выросло в 16 раз – ГСЧС

12 апреля 2021, 18:52 2
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Общая площадь пожаров за прошедшие сутки – более 125 га
Общая площадь пожаров за прошедшие сутки – более 125 га
Фото из открытых источников
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Количество пожаров в экосистемах Луганщины за последние дни выросло в 16 раз, накануне спасатели тушили пожары на площади более 125 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

За минувшие сутки, 11 апреля, спасатели Луганщины совершили 48 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах, возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 125,81 га. Наиболее от пожаров пострадали Северодонецкий, Сватовский и Старобельский районы, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Луганщина снова полыхает: горит сухостой. Поджоги делают неустановленные лица.

пожар сухостой ГСЧС спасатели Луганская область

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