В Киеве за неделю локдауна полиция составила 160 админпротоколов
В Киеве уже неделя как ввели усиленный карантин, за это время правоохранители провели более 3500 проверок субъектов бизнеса с целью контроля за соблюдением карантина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.
Отмечается, что с начала локдауна в столице работники полиции совместно с Муниципальной охраной и Нацгвардией осуществляют контроль за соблюдением карантина гражданами и субъектами бизнеса.
Правоохранители также осуществляют проверки наличия спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что за неделю проверили 3565 объектов, на юридических лиц составили 160 административных протоколов за нарушение правил карантина.
На граждан, которые не соблюдали ограничения, правоохранители составили 976 постановлений.
Напомним, в Киеве 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.