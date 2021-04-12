В Киеве за неделю локдауна полиция составила 160 админпротоколов

Карантинные ограничения в столице действуют с 5 по 16 апреля

Карантинные ограничения в столице действуют с 5 по 16 апреля

Фото: Нацполиция

В Киеве уже неделя как ввели усиленный карантин, за это время правоохранители провели более 3500 проверок субъектов бизнеса с целью контроля за соблюдением карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что с начала локдауна в столице работники полиции совместно с Муниципальной охраной и Нацгвардией осуществляют контроль за соблюдением карантина гражданами и субъектами бизнеса.

Правоохранители также осуществляют проверки наличия спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что за неделю проверили 3565 объектов, на юридических лиц составили 160 административных протоколов за нарушение правил карантина.

На граждан, которые не соблюдали ограничения, правоохранители составили 976 постановлений.

Напомним, в Киеве 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.