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12 апреля 2021, 11:46 8

В Киеве за неделю локдауна полиция составила 160 админпротоколов

12 апреля 2021, 11:46 8
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Карантинные ограничения в столице действуют с 5 по 16 апреля
Карантинные ограничения в столице действуют с 5 по 16 апреля
Фото: Нацполиция
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В Киеве уже неделя как ввели усиленный карантин, за это время правоохранители провели более 3500 проверок субъектов бизнеса с целью контроля за соблюдением карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что с начала локдауна в столице работники полиции совместно с Муниципальной охраной и Нацгвардией осуществляют контроль за соблюдением карантина гражданами и субъектами бизнеса.

Правоохранители также осуществляют проверки наличия спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что за неделю проверили 3565 объектов, на юридических лиц составили 160 административных протоколов за нарушение правил карантина.

На граждан, которые не соблюдали ограничения, правоохранители составили 976 постановлений.

Напомним, в Киеве 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.

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