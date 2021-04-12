Обмеження на Великдень: Ляшко розповів, як буде проходити свято
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які планують вводити обмеження на свято Великодня, який буде 2 травня.
Як передає RegioNews, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в коментарі РБК-Україна.
За словами санлікаря, для церков та храмів вже передбачені певні обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зоні. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити їх на період Великодня, вважає Ляшко.
Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - повідомив він.
Закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня. Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами.
Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, як будуть розподілені перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer і 215 тисяч доз вакцини Coronavac.