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12 квітня 2021, 10:11 18

Обмеження на Великдень: Ляшко розповів, як буде проходити свято

12 квітня 2021, 10:11 18
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Закривати храми на Великдень влада поки не планує
Закривати храми на Великдень влада поки не планує
Фото: Getty Images
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У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які планують вводити обмеження на свято Великодня, який буде 2 травня.

Як передає RegioNews, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в коментарі РБК-Україна.

За словами санлікаря, для церков та храмів вже передбачені певні обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зоні. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити їх на період Великодня, вважає Ляшко.

Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - повідомив він.

Закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня. Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, як будуть розподілені перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer і 215 тисяч доз вакцини Coronavac.

коронавірус карантин свято лікарні Віктор Ляшко

 
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