До кінця року в Україні зроблять 47 мільйонів COVID-щеплень - Ляшко

Стоїть завдання провакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення країни

Стоїть завдання провакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення країни

Фото з відкритих джерел

Упродовж 2021 року в Україні потрібно організувати близько 47 млн уколів вакцини від коронавірусної хвороби людям старше 18 років.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю на "5 каналі".

Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів упродовж 2021 року людям старше 18 років. Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо масове щеплення, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що на початку квітня, відповідно до рішення РНБО, було поставлено завдання провакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

Всі, хто зараз розповідає якісь міфи, - не слухайте ту людину, яка відмовляється від вакцинації. Запитайте у тих, хто хворів і запитайте, як довго тривала хвороба, які лікарські засоби приходилось вживати і які наслідки реабілітації після цієї хвороби. Після цього просто пропадають всі сумніви щодо доцільності вакцинації. Оскільки переваги, які дає нам імунопрофілактика, вони в сотні разів перевищують всі ті можливі негативні ризики, які можуть бути після вакцинації, у порівнянні з тими негативними ризиками, які виникають під час і після хвороби, - наголосив головний санітарний лікар.

Він закликав, коли прийде черга, вакцинуватися без сумнівів будь-яким препаратом, який буде доступний на той конкретний момент. Також він нагадав дії і обіцянки влади щодо вакцинації.

Коли восени 2020 року ми говоримо, що в Україні буде вакцинація, розпочнеться вона в лютому, закінчиться в березні 2022 року, і ми вакцинуємо 50% дорослого населення. Бо за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче вакцинуватись. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. При цьому, ми казали, якщо буде зростати попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією. Перше щеплення було зроблено 24 лютого у місті Черкаси, лікар вакцинувався, - нагадав головний санітарний лікар.

Як повідомлялося, за добу в Україні щеплено проти COVID-19 більше 4 тис. людей. На Черкащині за цей час не введено жодної дози вакцини.