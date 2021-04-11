До конца года в Украине сделают 47 миллионов COVID-прививок - Ляшко

Стоит задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения страны

Стоит задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения страны

Фото из открытых источников

В течение 2021 года в Украине нужно организовать около 47 млн уколов вакцины от коронавирусной болезни людям старше 18 лет.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью на "5 канале".

Мне, как санитарному врачу, нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем массовое прививание, - сказал Ляшко.

Он отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

Все, кто сейчас рассказывает какие-то мифы, - не слушайте того человека, который отказывается от вакцинации. Спросите у тех, кто болел и спросите, как долго продолжалась болезнь, какие лекарственные средства приходилось употреблять и какие последствия реабилитации после этой болезни. После этого просто пропадают все сомнения относительно целесообразности вакцинации. Поскольку преимущества, которые дает нам иммунопрофилактика, они в сотни раз превышают все те возможные негативные риски, которые могут быть после вакцинации, по сравнению с теми негативными рисками, которые возникают во время и после болезни, - отметил главный санитарный врач.

Он призвал, когда придет черед, вакцинироваться без сомнений любым препаратом, который будет доступен на тот конкретный момент. Также он напомнил действия и обещания властей о вакцинации.

Когда осенью 2020 года мы говорим, что в Украине будет вакцинация, она начнется в феврале и закончится в марте 2022 года, и мы вакцинируем 50% взрослого населения. Потому что по опросам именно 50% взрослого населения хочет вакцинироваться. То есть, мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет расти спрос, государство найдет возможность обеспечить вакцинацией всех. Первая прививка была сделана 24 февраля в городе Черкассы, врач вакцинировался, - напомнил главный санитарный врач.

Как сообщалось, за сутки в Украине привито против COVID-19 более 4 тыс. людей. На Черкащине за это время не введено ни одной дозы вакцины.