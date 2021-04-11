Під Чернівцями зіткнулися два автомобілі: травми отримали шестеро людей
Серед потерпілих двоє дітей
Серед потерпілих двоє дітей
Під час ДТП під Чернівцями Галицькому шляху в районі села Новий Киселів постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Поліція повідомила, що зіштовхнулися автомобілі "Рено Сандеро" та "БМВ".
За інформацією медиків швидкої допомоги, які були на місці аварії, у всіх потерпілих, які постраждали від зіткнення двох автомобілів, політравми – переломи та кровотечі.
Серед потерпілих двоє дітей 10 та 12 років. В обох дітей переломи.
Усі потерпілі доставлені у Лікарню швидкої медичної допомоги.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Одесі трамвай зійшов з рейок. Водій трамваю перевищив допустиму швидкість руху.
На Донбасі біля лінії фронту через вибух газу рознесло будинокВсі новини »
11 квітня 2021, 11:49Дві людини госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві
11 квітня 2021, 10:38У Харкові нардеп за кермом Range Rover небезпечно "виховував" водія-порушника
10 квітня 2021, 17:46
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука