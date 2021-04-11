Під Чернівцями зіткнулися два автомобілі: травми отримали шестеро людей

Серед потерпілих двоє дітей

Серед потерпілих двоє дітей

Фото з відкритих джерел

Під час ДТП під Чернівцями Галицькому шляху в районі села Новий Киселів постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Поліція повідомила, що зіштовхнулися автомобілі "Рено Сандеро" та "БМВ".

За інформацією медиків швидкої допомоги, які були на місці аварії, у всіх потерпілих, які постраждали від зіткнення двох автомобілів, політравми – переломи та кровотечі.



Серед потерпілих двоє дітей 10 та 12 років. В обох дітей переломи.



Усі потерпілі доставлені у Лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Одесі трамвай зійшов з рейок. Водій трамваю перевищив допустиму швидкість руху.