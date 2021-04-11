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11 квітня 2021, 16:17 5

Під Чернівцями зіткнулися два автомобілі: травми отримали шестеро людей

11 квітня 2021, 16:17 5
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Серед потерпілих двоє дітей
Серед потерпілих двоє дітей
Фото з відкритих джерел
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Під час ДТП під Чернівцями Галицькому шляху в районі села Новий Киселів постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Поліція повідомила, що зіштовхнулися автомобілі "Рено Сандеро" та "БМВ".

За інформацією медиків швидкої допомоги, які були на місці аварії, у всіх потерпілих, які постраждали від зіткнення двох автомобілів, політравми – переломи та кровотечі.

Серед потерпілих двоє дітей 10 та 12 років. В обох дітей переломи.

Усі потерпілі доставлені у Лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Одесі трамвай зійшов з рейок. Водій трамваю перевищив допустиму швидкість руху.

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