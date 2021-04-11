В Одесі трамвай зійшов з рейок

Водій трамваю перевищив допустиму швидкість руху

Водій трамваю перевищив допустиму швидкість руху

Фото: "Одесская жизнь"

В Одесі зійшов з рейок трамвай і спровокував ДТП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську службу інформації".

В Одесі на 3 станції Люстдорфської дороги зійшов з рейок трамвай, який їхав по 10 маршруту.

Як повідомили в "Одесміськелектротрансі”, ДТП сталася близько 11 год. Трамвай протаранив автомобіль, що їхав повз, а той врізався ще в одну машину.

За інформацією прессекретаря "Міськелектротрансу" Ростислава Баклаженка, ніхто не постраждав.

Попередньо трамвай зійшов з рейок і виїхав на проїжджу частину через перевищення швидкості з вине водія трамваю. Буде проведене службове розслідування, — повідомив Баклаженко.

Як повідомлялося, у Харкові водій на смерть збив поліцейського: той перебігав дорогу на червоне світло. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події.