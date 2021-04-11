Под Черновцами столкнулись два автомобиля: травмы получили шесть человек
Среди пострадавших двое детей
Среди пострадавших двое детей
Во время ДТП под Черновцами на Галицком пути в районе села Новый Киселив пострадали шесть человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Полиция сообщила, что столкнулись автомобили "Рено Сандеро" и "БМВ".
По информации медиков скорой помощи, которые были на месте аварии, у всех потерпевших, которые пострадали от столкновения двух автомобилей, политравмы – переломы и кровотечения.
Среди пострадавших двое детей 10 и 12 лет. У обоих детей переломы.
Все пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе трамвай сошел с рельсов. Водитель трамвая превысил допустимую скорость движения.
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