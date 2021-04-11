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11 апреля 2021, 16:17 9

Под Черновцами столкнулись два автомобиля: травмы получили шесть человек

11 апреля 2021, 16:17 9
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Среди пострадавших двое детей
Среди пострадавших двое детей
Фото из открытых источников
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Во время ДТП под Черновцами на Галицком пути в районе села Новый Киселив пострадали шесть человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Полиция сообщила, что столкнулись автомобили "Рено Сандеро" и "БМВ".

По информации медиков скорой помощи, которые были на месте аварии, у всех потерпевших, которые пострадали от столкновения двух автомобилей, политравмы – переломы и кровотечения.

Среди пострадавших двое детей 10 и 12 лет. У обоих детей переломы.

Все пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе трамвай сошел с рельсов. Водитель трамвая превысил допустимую скорость движения.

ДТП Буковина полиция медики дети ранение

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