Под Черновцами столкнулись два автомобиля: травмы получили шесть человек

Среди пострадавших двое детей

Среди пострадавших двое детей

Фото из открытых источников

Во время ДТП под Черновцами на Галицком пути в районе села Новый Киселив пострадали шесть человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Полиция сообщила, что столкнулись автомобили "Рено Сандеро" и "БМВ".

По информации медиков скорой помощи, которые были на месте аварии, у всех потерпевших, которые пострадали от столкновения двух автомобилей, политравмы – переломы и кровотечения.



Среди пострадавших двое детей 10 и 12 лет. У обоих детей переломы.



Все пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе трамвай сошел с рельсов. Водитель трамвая превысил допустимую скорость движения.