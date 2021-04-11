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11 апреля 2021, 14:04 8

В Одессе трамвай сошел с рельсов

11 апреля 2021, 14:04 8
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Водитель трамвая превысил допустимую скорость движения
Водитель трамвая превысил допустимую скорость движения
Фото: "Одесская жизнь"
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В Одессе трамвай сошел с рельсов и спровоцировал ДТП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую службу информации".

В Одессе на 3 станции Люстдорфской дороги сошел с рельсов трамвай, который ехал по 10 маршруту.

Как сообщили в "Одесгорэлектротрансе”, ДТП произошло около 11 часов. Трамвай протаранил автомобиль, ехавший мимо, а тот врезался еще в одну машину.

По информации пресс-секретаря "Горэлектротранса" Ростислава Баклаженко, никто не пострадал.

Предварительно трамвай сошел с рельсов и выехал на проезжую часть из-за превышения скорости по вине водителя трамвая. Будет проведено служебное расследование, — сообщил Баклаженко.

Как сообщалось, в Харькове водитель насмерть сбил полицейского: тот перебегал дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

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