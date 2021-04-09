08:59  09 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:21  09 квітня
У Полтаві під облрадою знову мітингують проти високих тарифів
08:11  09 квітня
На Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2021, 14:23 987

Під Києвом перекинулася фура з рідким киснем

09 квітня 2021, 14:23 987
Читайте также на русском языке
Рух автотранспорту на дорозі частково обмежено
Рух автотранспорту на дорозі частково обмежено
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На Броварській окружній дорозі перед поворотом на Бориспіль внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся вантажний автомобіль ДАФ, який перевозив рідкий кисень. На місце вже прибули рятувальники, медики та слідчі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

О 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі М-1, внаслідок якої сталося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем", - йдеться у повідомленні.

На місце події терміново направлено рятувальників 56-ДПРЧ м. Бровари.

Рятувальники подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.

Зазначається, що рух автотранспорту частково обмежено. Очікується прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.

Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.

ДТП поліція ДСНС медики аварія область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua