Під Києвом перекинулася фура з рідким киснем

Рух автотранспорту на дорозі частково обмежено

Рух автотранспорту на дорозі частково обмежено

Фото: Facebook

На Броварській окружній дорозі перед поворотом на Бориспіль внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся вантажний автомобіль ДАФ, який перевозив рідкий кисень. На місце вже прибули рятувальники, медики та слідчі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

О 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі М-1, внаслідок якої сталося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем", - йдеться у повідомленні.

На місце події терміново направлено рятувальників 56-ДПРЧ м. Бровари.

Рятувальники подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.

Зазначається, що рух автотранспорту частково обмежено. Очікується прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.

Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.