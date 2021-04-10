У Харкові водій на смерть збив поліцейського: той перебігав дорогу на червоне світло
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Харкові загинув співробітник поліції. 39-річний правоохоронець перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофору.
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Так, за даними поліції, 9 квітня о 22:20 на вулиці Південнопроектній 28-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на 39-річного співробітника поліції, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору.
Поліцейській перебував у цивільному одязі поза службою. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються", - повідомили правоохоронці.
Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.