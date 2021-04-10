У Харкові водій на смерть збив поліцейського: той перебігав дорогу на червоне світло

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події

Фото: Facebook

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Харкові загинув співробітник поліції. 39-річний правоохоронець перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофору.

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Так, за даними поліції, 9 квітня о 22:20 на вулиці Південнопроектній 28-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на 39-річного співробітника поліції, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору.

Поліцейській перебував у цивільному одязі поза службою. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються", - повідомили правоохоронці.

Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.