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10 квітня 2021, 13:42 1317

У Харкові водій на смерть збив поліцейського: той перебігав дорогу на червоне світло

10 квітня 2021, 13:42 1317
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Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події
Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події
Фото: Facebook
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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Харкові загинув співробітник поліції. 39-річний правоохоронець перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофору.

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Так, за даними поліції, 9 квітня о 22:20 на вулиці Південнопроектній 28-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на 39-річного співробітника поліції, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору.

Поліцейській перебував у цивільному одязі поза службою. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються", - повідомили правоохоронці.

Як повідомлялося, 4 квітня на Житомирщині поліцейський скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. Під колесами легковика загинув 47-річний чоловік.

правоохоронці ДТП аварія авто поліція

 
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