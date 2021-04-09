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09 квітня 2021, 13:29 405

На Львівщині загинув робітник під час демонтажу будівлі: на нього впала стіна

09 квітня 2021, 13:29 405
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Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники
Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники
Фото: Facebook
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У результаті обвалення однієї зі стін під час демонтажу будівлі у Львівській області загинув робітник.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Під час демонтажних робіт на третьому поверсі покинутого цегляного будинку впала частина стіни на площі 3 метри квадратних і смертельно травмувала робочого", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, інцидент стався в селі Гончари Львівського району.

На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого. Поліція проводить розслідування причин та обставин смертельного випадку.

Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована.

рятувальники ДСНС смерть Львівська область ремонт

 
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