На Львівщині загинув робітник під час демонтажу будівлі: на нього впала стіна
Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники
Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники
У результаті обвалення однієї зі стін під час демонтажу будівлі у Львівській області загинув робітник.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Під час демонтажних робіт на третьому поверсі покинутого цегляного будинку впала частина стіни на площі 3 метри квадратних і смертельно травмувала робочого", - йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, інцидент стався в селі Гончари Львівського району.
На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого. Поліція проводить розслідування причин та обставин смертельного випадку.
Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована.
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