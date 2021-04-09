На Львівщині загинув робітник під час демонтажу будівлі: на нього впала стіна

Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники

Тіло загиблого з-під завалів витягли рятувальники

Фото: Facebook

У результаті обвалення однієї зі стін під час демонтажу будівлі у Львівській області загинув робітник.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Під час демонтажних робіт на третьому поверсі покинутого цегляного будинку впала частина стіни на площі 3 метри квадратних і смертельно травмувала робочого", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, інцидент стався в селі Гончари Львівського району.

На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого. Поліція проводить розслідування причин та обставин смертельного випадку.

Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована.