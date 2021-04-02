В Одесі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: четверо потерпілих

Ще п’ятнадцять людей евакуювали

Ще п’ятнадцять людей евакуювали

Фото ДСНС

Внаслідок вибуху газоповітряної суміші в одній із квартир багатоквартирного будинку в Одесі постраждало 4 особи, 15 евакуйовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

У місті Одеса по провулку Хутірський, 6/3 в квартирі на другому поверсі стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням.

Попередньо постраждало 4 осіб (стан уточнюється), з них - 3 доправлено до лікувальних закладів. Очевидці стверджують, що господаря квартири на другому поверсі вибуховою хвилею викинуло з вікна. Також серед потерпілих дві його сусідки – одна середнього віку і друга – пенсіонерка.

У будинку частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами та частково зруйновано сходовий марш, - повідомляють рятувальники.

О 15:31 пожежу ліквідовано на площі 50 м кв.

Підрозділами ДСНС евакуйовано 15 мешканців будинку.

Від ДСНС залучено 65 осіб та 11 одиниць техніки.

Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, у Харкові на заводі сталася пожежа: загинула людина. Ще одна людина госпіталізована.