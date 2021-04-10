У Києві біля метро затримали чоловіків із бойовими гранатами

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі

Фото: ngu.gov.ua

У Києві біля станції метро "Майдан Незалежності" правоохоронці затримали двох чоловіків з бойовими гранатами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції та вибухотехніків.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає RegioNews.

Відомо, що гвардійці зі співробітником Нацполіції біля входу станції метро "Майдан Незалежності” помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння, та зупинили їх для перевірки.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети, схожі на гранати", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніки ідентифікували бойові гранати - Ф1 та РГД-5.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю). Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці спецпризначенці затримували п'яного, що погрожував підірвати будинок сусідки гранатою.