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11 апреля 2021, 11:49 11

На Донбассе у линии фронта из-за взрыва газа разнесло дом

11 апреля 2021, 11:49 11
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Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области
Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области
Фото ГСЧС
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У линии фронта на Донбассе взрывом разнесло дом, взорвался бытовой газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Сообщается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме в селе Гранитное. На месте пожарные установили, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери.

Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горение. Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона произошел взрыв в здании жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняют сотрудники Национальной полиции.

Как сообщалось, 2 апреля в Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо потерпевших. Еще пятнадцать человек эвакуировали.

Донбасс газ взрыв полиция ГСЧС

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