На Донбассе у линии фронта из-за взрыва газа разнесло дом

Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области

Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области

Фото ГСЧС

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Сообщается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме в селе Гранитное. На месте пожарные установили, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери.

Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горение. Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона произошел взрыв в здании жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняют сотрудники Национальной полиции.

Как сообщалось, 2 апреля в Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо потерпевших. Еще пятнадцать человек эвакуировали.