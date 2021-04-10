Лікарні переповнені: рівень госпіталізації хворих коронавірусом перевищений у 20 регіонах

Наразі найвищий рівень госпіталізації - у Києві

Наразі найвищий рівень госпіталізації - у Києві

Фото: hromadske

Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, лише в п'яти областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Наразі найвищий рівень госпіталізації в місті Києві (103,7), Житомирській (109,2), Миколаївській (106,9), Хмельницькій (130,9) та Чернігівській (106,8) областях.

Крім того, дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 81,3% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (72,9%), Київській (78,3%), Львівській (75,4%), Миколаївській (73,0%), Одеській (71,3%), Сумській (67,5 %) та Хмельницькій (70,1%) областях.

Зазначається, що показник госпіталізацій поки що не перевищено тільки в Закарпатській (51), Івано-Франківській (58,3) Кіровоградській (40,6), Луганській (59,6) і Херсонській (56,6) областях.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон України. Так, із "червоного" рівня до "жовтого" перейшла Івано-Франківська область.