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11 апреля 2021, 11:29 5

Коронавирус в Украине: более 12 тысяч новых случаев за сутки

11 апреля 2021, 11:29 5
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Фото из открытых источников
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12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

За минувшие сутки госпитализировано – 4 694 человека; летальных случаев – 235; выздоровели – 5 034 лица, - говорится в сообщении.

Осуществлено тестирований за сутки – 72 551, в частности методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 711.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 853 249 человек; выздоровели – 1 410 860 человек; летальных исходов – 37 014; проведено ПЦР-тестов – 8 656 885.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, April 10, 2021

Как сообщалось вчера, больницы переполнены: уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в 20 регионах. В настоящее время самый высокий уровень госпитализации - в Киеве.

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