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10 квітня 2021, 17:11 9

Ляшко сказав, хто перший отримає вакцини Pfizer і Coronavac

10 квітня 2021, 17:11 9
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Перші вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня
Перші вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня
Фото: з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як будуть розподілені перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer і 215 тисяч доз вакцини Coronavac.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Так, перші вакцини Pfizer розподілять між:

  • громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
  • працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Вакцини Coronavac, які вже привезли в Україну, розподілять між:

  • людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
  • людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
  • олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
  • поліцейськими.

Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer.

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