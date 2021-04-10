Ляшко сказав, хто перший отримає вакцини Pfizer і Coronavac
Перші вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня
Перші вакцини Pfizer прибудуть в Україну приблизно 14-15 квітня
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як будуть розподілені перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer і 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".
Так, перші вакцини Pfizer розподілять між:
- громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
- працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
Вакцини Coronavac, які вже привезли в Україну, розподілять між:
- людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
- людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
- олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
- поліцейськими.
Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer.
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