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08 квітня 2021, 18:12 7

На Буковині горять баки на колишній нафтобазі

08 квітня 2021, 18:12 7
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Пожежу гасять три екіпажі рятувальників
Пожежу гасять три екіпажі рятувальників
Фото Район-інфо
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У Новоселицькій ОТГ на Буковині горить колишня нафтобаза, де ємності від зберігання нафти розпилювали болгаркою на металобрухт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне та Facebook-сторінку новоселицького видання "Район-інфо".

У Новоселицькій громаді горить колишня нафтобаза. Це підтвердила голова ОТГ Марія Нікорич.

За словами голови ОТГ, нафтобазу продали приватному підприємцю. Він розпилював металеві баки, де зберігали нафту, на металобрухт. Ймовірно, це спричинило пожежу.

Ця нафтобаза горить уже втретє. На місці події журналісти побачили запчастини від болгарки і з десяток кисневих балонів.

Пожежу гасять три екіпажі рятувальників. За їхньою інформацією, у пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 5 квітня на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. Площа загорання становила 500 кв. м.

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