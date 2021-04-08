У Києві горіла багатоповерхівка: людей евакуйовували
Жертв внаслідок пожежі немає
Жертв внаслідок пожежі немає
У Дарницькому районі столиці виникла пожежа у квартирі на 5 поверсі в п'ятиповерховому житлового будинку, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні квартири.
Про це повідомили у ДСНС України, передає RegioNews.
Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб. О 02:22 пожежу було локалізовано на площі 45 кв. м та о 02:28 - ліквідовано", - повідомили рятувальники.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок