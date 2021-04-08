У Києві горіла багатоповерхівка: людей евакуйовували

Жертв внаслідок пожежі немає

Жертв внаслідок пожежі немає

Фото: Facebook

У Дарницькому районі столиці виникла пожежа у квартирі на 5 поверсі в п'ятиповерховому житлового будинку, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні квартири.

Про це повідомили у ДСНС України, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб. О 02:22 пожежу було локалізовано на площі 45 кв. м та о 02:28 - ліквідовано", - повідомили рятувальники.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.