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08 квітня 2021, 10:14 1114

У Києві горіла багатоповерхівка: людей евакуйовували

08 квітня 2021, 10:14 1114
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Жертв внаслідок пожежі немає
Жертв внаслідок пожежі немає
Фото: Facebook
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У Дарницькому районі столиці виникла пожежа у квартирі на 5 поверсі в п'ятиповерховому житлового будинку, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні квартири.

Про це повідомили у ДСНС України, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб. О 02:22 пожежу було локалізовано на площі 45 кв. м та о 02:28 - ліквідовано", - повідомили рятувальники.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.

Київ пожежа рятувальники ДСНС квартира

 
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