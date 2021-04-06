11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 09:44 436

У пожежі під Одесою загинула жінка

06 квітня 2021, 09:44 436
Читайте также на русском языке
Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад
Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Одеській області сталося загоряння у приватному двоповерховому будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в кімнаті на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

На місці пожежі виявили загиблу жінку 1951 р. н., і постраждалого чоловіка (дані встановлюються), якого госпіталізували в медичний заклад.

Наголошується, що пожежу локалізовано о 6:34 ліквідовано о 6:41 на загальній площі 8 квадратних метрів. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем при палінні.

Раніше повідомлялося, що на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.

ДСНС пожежа Одеська область ушпиталення жертва

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченко між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram