У пожежі під Одесою загинула жінка
Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад
Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад
В Одеській області сталося загоряння у приватному двоповерховому будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в кімнаті на першому поверсі житлового будинку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
На місці пожежі виявили загиблу жінку 1951 р. н., і постраждалого чоловіка (дані встановлюються), якого госпіталізували в медичний заклад.
Наголошується, що пожежу локалізовано о 6:34 ліквідовано о 6:41 на загальній площі 8 квадратних метрів. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем при палінні.
Раніше повідомлялося, що на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.
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