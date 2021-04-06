У пожежі під Одесою загинула жінка

Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад

Ще одна людина госпіталізована в медичний заклад

Фото: ДСНС

В Одеській області сталося загоряння у приватному двоповерховому будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в кімнаті на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС. На місці пожежі виявили загиблу жінку 1951 р. н., і постраждалого чоловіка (дані встановлюються), якого госпіталізували в медичний заклад. Наголошується, що пожежу локалізовано о 6:34 ліквідовано о 6:41 на загальній площі 8 квадратних метрів. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем при палінні. Раніше повідомлялося, що на заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.

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