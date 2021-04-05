На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа

На місце події промчалися вже шість пожежних машин

На місце події промчалися вже шість пожежних машин

Фото molbuk.ua

В понеділок, 5 квітня, на заводі з виробництва поліпропіленових труб у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У Чернівцях виникла масштабна пожежа на заводі "Розма".

Як повідомляють у соцмережах очевидці, над мікрорайоном Калічанка здійнялася велика хмара диму.

В обласному управлінні ДСНС підтвердили, що до рятувальників надійшло повідомлення про масштабну пожежу на заводі "Розма", що виготовляє, серед іншого, пропіленові труби для водопостачання і водовідведення.

Наразі співробітники ДСНС відправились на місце пригоди. На гасіння пожежі виїхало шість машин рятувальників та швидка допомога.

У липні минулого року на "Розмі" вже трапилася масшабна пожежа на складах підприємства.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.