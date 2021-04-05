На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа
В понеділок, 5 квітня, на заводі з виробництва поліпропіленових труб у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
У Чернівцях виникла масштабна пожежа на заводі "Розма".
Як повідомляють у соцмережах очевидці, над мікрорайоном Калічанка здійнялася велика хмара диму.
В обласному управлінні ДСНС підтвердили, що до рятувальників надійшло повідомлення про масштабну пожежу на заводі "Розма", що виготовляє, серед іншого, пропіленові труби для водопостачання і водовідведення.
Наразі співробітники ДСНС відправились на місце пригоди. На гасіння пожежі виїхало шість машин рятувальників та швидка допомога.
У липні минулого року на "Розмі" вже трапилася масшабна пожежа на складах підприємства.
Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.