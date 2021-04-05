09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
19:05  05 квітня
Зведення ООС: бойовики обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 19:28 13

На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа

05 квітня 2021, 19:28 13
Читайте также на русском языке
На місце події промчалися вже шість пожежних машин
На місце події промчалися вже шість пожежних машин
Фото molbuk.ua
Читайте также
на русском языке

В понеділок, 5 квітня, на заводі з виробництва поліпропіленових труб у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У Чернівцях виникла масштабна пожежа на заводі "Розма".

Як повідомляють у соцмережах очевидці, над мікрорайоном Калічанка здійнялася велика хмара диму.

В обласному управлінні ДСНС підтвердили, що до рятувальників надійшло повідомлення про масштабну пожежу на заводі "Розма", що виготовляє, серед іншого, пропіленові труби для водопостачання і водовідведення.

Наразі співробітники ДСНС відправились на місце пригоди. На гасіння пожежі виїхало шість машин рятувальників та швидка допомога.

У липні минулого року на "Розмі" вже трапилася масшабна пожежа на складах підприємства.

Як повідомлялося, у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей. Трагедія сталася в квартирі п’ятиповерхівки.

пожежа Чернівці рятувальники ДСНС Завод

У Чернівцях сподіваються на вихід з "червоної зони" у найближчі 2-3 тижні
05 квітня 2021, 19:02
Вибух на заводі у Харкові: суд взяв під арешт власника підприємства
05 квітня 2021, 16:02
В Одесі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: четверо потерпілих
02 квітня 2021, 16:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram