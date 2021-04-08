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08 квітня 2021, 15:15 25

У Чернівцях затримали на хабарі нещодавно призначеного голову РДА, - ЗМІ

08 квітня 2021, 15:15 25
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Фото: Facebook-сторінка Чернівецької районної держадміністрації
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У кабінеті голови Чернівецької райдержадміністрації Дмитра Козарійчука проводять обшуки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Інформацію про обшук у кабінеті голови Чернівецької РДА Дмитра Козарійчука підтвердив слідчий Заставнівського відділу поліції Сергій Обершт.

Наразі офіційна причина обшуку невідома.

За інформацією джерела Суспільного, Козарійчука затримали на хабарі.

Довідка. Дмитра Козарійчука призначили на посаду голови РДА 26 лютого. Він — юрист, працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей.

Також працював заступником директора на підприємстві "Україна", яке займається вирощуванням зернових культур, а також м'ясництвом. Очолював Заставнівську РДА.

На парламентських виборах 2019 року був довіреною особою кандидата у нардепи від "Слуги народу" Валерія Божика. Балотувався до обласної ради від партії "Перемога Пальчевського".

Як повідомлялося, учора в Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру.Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.

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