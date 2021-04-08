На Буковине горят баки на бывшей нефтебазе

Пожар тушат три экипажа спасателей

Пожар тушат три экипажа спасателей

Фото Район-инфо

В Новоселицкой ОТГ на Буковине горит бывшая нефтебаза, где емкости от хранения нефти распиливали болгаркой на металлолом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне и Facebook-страницу новоселицкого издания "Район-инфо".

В Новоселицкой общине горит бывшая нефтебаза. Это подтвердила глава ОТГ Мария Никорич.

По словам главы ОТГ, нефтебазу продали частному предпринимателю. Он распиливал металлические баки, где хранили нефть, на металлолом. Вероятно, это вызвало пожар.

Эта нефтебаза горит уже третий раз. На месте происшествия журналисты увидели запчасти от болгарки и с десяток кислородных баллонов.

Пожар тушат три экипажа спасателей. По их информации, в пожаре никто не пострадал.

Как сообщалось, 5 апреля на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. н.