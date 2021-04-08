18:14  08 апреля
В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
18:33  08 апреля
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 18:12 7

На Буковине горят баки на бывшей нефтебазе

08 апреля 2021, 18:12 7
Читайте також українською мовою
Пожар тушат три экипажа спасателей
Пожар тушат три экипажа спасателей
Фото Район-инфо
Читайте також
українською мовою

В Новоселицкой ОТГ на Буковине горит бывшая нефтебаза, где емкости от хранения нефти распиливали болгаркой на металлолом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне и Facebook-страницу новоселицкого издания "Район-инфо".

В Новоселицкой общине горит бывшая нефтебаза. Это подтвердила глава ОТГ Мария Никорич.

По словам главы ОТГ, нефтебазу продали частному предпринимателю. Он распиливал металлические баки, где хранили нефть, на металлолом. Вероятно, это вызвало пожар.

Эта нефтебаза горит уже третий раз. На месте происшествия журналисты увидели запчасти от болгарки и с десяток кислородных баллонов.

Пожар тушат три экипажа спасателей. По их информации, в пожаре никто не пострадал.

Как сообщалось, 5 апреля на заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. н.

пожар спасатели ГСЧС нефть Черновицкая область

В Черновцах задержали на взятке недавно назначенного главу РГА, - СМИ
08 апреля 2021, 15:15
В Киеве горела многоэтажка: людей эвакуировали
08 апреля 2021, 10:14
В пожаре под Одессой погибла женщина
06 апреля 2021, 09:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram