Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
Законопроєкт №5346 зареєструвала партія "Голос"
Законопроєкт №5346 зареєструвала партія "Голос"
Партія "Голос" зареєструвала проєкт закону №5346, який передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) для всіх підприємств та мораторій на планові неподаткові перевірки на час локдауну.
Про це повідомляє пресслужба партії, передає RegioNews.
Так, законопроєкт №5346 передбачає:
- звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, які змушені закритися на час карантин, зокрема звільнити від сплати ЄСВ за найманих працівників;
- введення мораторію на всі планові неподаткові перевірки і збереження мораторію на податкові перевірки, який у багатьох містах зараз ігнорують через спробу скасувати його постановою уряду;
- надання права місцевій владі за потреби зменшувати ставки місцевих податків і зборів. Це допоможе підтримати локальний бізнес, якщо в місцевому бюджеті є на це ресурси;
- розширення можливості отримати обіцяні 8 тисяч гривень виплати від держави, якщо діяльність підприємства підпадає під визначений перелік не лише за основним КВЕДом, але й за першими п'ятьма.
В партії також вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту підприємців і працівників, захисту країни від агресії РФ та захисту від коронавірусу.
Як повідомлялося, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.
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