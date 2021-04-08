Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт №5346 зареєструвала партія "Голос"

Законопроєкт №5346 зареєструвала партія "Голос"

Фото: з відкритих джерел

Партія "Голос" зареєструвала проєкт закону №5346, який передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) для всіх підприємств та мораторій на планові неподаткові перевірки на час локдауну.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає RegioNews.

Так, законопроєкт №5346 передбачає:

звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, які змушені закритися на час карантин, зокрема звільнити від сплати ЄСВ за найманих працівників;

введення мораторію на всі планові неподаткові перевірки і збереження мораторію на податкові перевірки, який у багатьох містах зараз ігнорують через спробу скасувати його постановою уряду;

надання права місцевій владі за потреби зменшувати ставки місцевих податків і зборів. Це допоможе підтримати локальний бізнес, якщо в місцевому бюджеті є на це ресурси;

розширення можливості отримати обіцяні 8 тисяч гривень виплати від держави, якщо діяльність підприємства підпадає під визначений перелік не лише за основним КВЕДом, але й за першими п'ятьма.

В партії також вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту підприємців і працівників, захисту країни від агресії РФ та захисту від коронавірусу.

Як повідомлялося, 30 березня Рада підтримала закон про карантинні виплати 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОПи, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.