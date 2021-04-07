У Києві видали майже 500 тис. спецперепусток: хто їх отримав

Міська влада запевняє, що спеціальні пропуски більше випускати не будуть

Міська влада запевняє, що спеціальні пропуски більше випускати не будуть

Фото: із відкритих джерел

У Києві видали вже майже пів мільйона спеціальних пропусків на проїзд у громадському транспорті працівників підприємств критичної інфраструктури.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Він зазначив, що такої кількості перепусток достатньо для забезпечення життєдіяльності міста.

Через велику кількість заявок ми терміново друкували додатково 100 тис. спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх у вихідні. Але, в понеділок та вівторок всі, хто потребував – отримали ці документи”, – пояснив Кличко.

Зокрема, перепустки отримали:

заклади охорони здоров’я та фармацевтики – 152 тис;

працівники сфери промисловості (підприємства з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тис.;

центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації – 81 тис.;

військовослужбовці, рятуальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тис.;

підприємства житлово-комунального господарства – 46 тис.;

працівники ЗМІ – 4,7 тис.;

заклади культури, релігійної та ритуальної сфери – 2,7 тис. спецперепусток.

Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У нас локдаун - а люди продовжують поводитися, ніби все чудово і ніякої пандемії немає!”, – розповів міський голова.

Нагадаємо, у Києві затримали 18-річну дівчину, яка продавала фальшиві перепустки в громадський транспорт.