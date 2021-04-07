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07 квітня 2021, 15:50 211

У Києві через локдаун вп'ятеро зменшився пасажиропотік у метро

07 квітня 2021, 15:50 211
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Графіки руху поїздів метро на період суворих карантинних заходів відкорегують
Графіки руху поїздів метро на період суворих карантинних заходів відкорегують
Фото з відкритих джерел
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З початку жорсткого карантину у Києві значно знизилася кількість користувачів метрополітену.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Так, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня - 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей.

"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - повідомляють у прес-службі підприємства.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що у Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах.

Україна метро Київ карантин поїзд

 
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