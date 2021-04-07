У Києві через локдаун вп'ятеро зменшився пасажиропотік у метро
З початку жорсткого карантину у Києві значно знизилася кількість користувачів метрополітену.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.
Так, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня - 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей.
"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - повідомляють у прес-службі підприємства.
Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що у Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах.