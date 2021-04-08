08:56  08 апреля
В Украине за сутки почти 500 летальных случаев от COVID-19
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
08:39  08 апреля
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: один из украинских защитников убит, другой ранен
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 13:24 11

В Киеве более 360 нардепам выдали спецпропуска на общественный транспорт

08 апреля 2021, 13:24 11
Читайте також українською мовою
В общем Аппарат Рады получил 3 тыс. спецбилетов
В общем Аппарат Рады получил 3 тыс. спецбилетов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Более 360 народным депутатам Верховной Рады Украины выдали спецпропуск для проезда в общественном транспорте на фоне введения таких ограничений в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР в ответ на запрос УНН, передает RegioNews.

363 народным депутатам Верховной Рады Украины девятого созыва выданы специальные билеты для проезда в общественном транспорте, — говорится в ответе на запрос.

Также в ВР сообщили, что в связи с необходимостью обеспечить деятельность ВР, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций Аппаратом ВПР в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА с 5 апреля 2021 года было получено 3000 шт. спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.

Указанные пропуска были выданы народным депутатам Украины, помощникам-консультантам народных депутатов Украины, работникам Аппарата Верховной Рады Украины, Института законодательства Верховной Рады Украины, Государственному предприятию "Парламентский телеканал "Рада”, Государственному предприятию "Редакция газеты "Голос Украины", Государственному предприятию — Издательство Верховной Рады Украины (Парламентское издательство), Автобазе Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины и другим подведомственным Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины предприятиям, учреждениям и организациям, — отмечается в ответе на запрос.

Как сообщалось, в Киеве выдали почти 500 тыс. спецпропусков: кто их получил. Городская власть уверяет, что специальные пропуска больше выпускать не будут.

Верховная Рада Киев локдаун транспорт пассажирские перевозки спецпропуск

Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
08 апреля 2021, 11:16
В Киеве из-за локдауна в пять раз уменьшился пассажиропоток в метро
07 апреля 2021, 15:50
Локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая, - СМИ
07 апреля 2021, 14:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua