В Киеве более 360 нардепам выдали спецпропуска на общественный транспорт

В общем Аппарат Рады получил 3 тыс. спецбилетов

В общем Аппарат Рады получил 3 тыс. спецбилетов

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Более 360 народным депутатам Верховной Рады Украины выдали спецпропуск для проезда в общественном транспорте на фоне введения таких ограничений в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР в ответ на запрос УНН, передает RegioNews.

363 народным депутатам Верховной Рады Украины девятого созыва выданы специальные билеты для проезда в общественном транспорте, — говорится в ответе на запрос.

Также в ВР сообщили, что в связи с необходимостью обеспечить деятельность ВР, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций Аппаратом ВПР в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА с 5 апреля 2021 года было получено 3000 шт. спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.

Указанные пропуска были выданы народным депутатам Украины, помощникам-консультантам народных депутатов Украины, работникам Аппарата Верховной Рады Украины, Института законодательства Верховной Рады Украины, Государственному предприятию "Парламентский телеканал "Рада”, Государственному предприятию "Редакция газеты "Голос Украины", Государственному предприятию — Издательство Верховной Рады Украины (Парламентское издательство), Автобазе Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины и другим подведомственным Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины предприятиям, учреждениям и организациям, — отмечается в ответе на запрос.

Как сообщалось, в Киеве выдали почти 500 тыс. спецпропусков: кто их получил. Городская власть уверяет, что специальные пропуска больше выпускать не будут.