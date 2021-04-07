Украина выходит на "плато" третьей волны коронавируса - НАН

Это состояние может продлиться несколько недель

Это состояние может продлиться несколько недель

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Несмотря на зарегистрированные "антирекорды" новых и летальных случаев, темпы распространения коронавируса в Украине уменьшаются уже в течение двух недель.

Об этом говорится в материале НАН Украины, передает RegioNews.

В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. Вместе с тем, темпы распространения уменьшаются уже в течение двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародуемых данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньшими, чем те, что следуют из официальной статистики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом могут свидетельствовать следующие данные: пройден максимум позитивности ПЦР-тестов; количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на "плато"; абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться; динамика количества положительных тестов остается согласованной по количеству новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Как сообщается, вероятно Украина на сегодня находится в начале фазы плато, что является весьма неопределенным состоянием и может длиться несколько недель.

Данные официальной статистики существенно будут зависеть от задержек внесения и обработки статистической информации. Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому является очень сложно прогнозируемой, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев. Больше всего новых заражений обнаружили в столице (1417).