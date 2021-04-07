У Мелітополі заборонили роботу громадського транспорту

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Фото з відкритих джерел

У Мелітополі на два тижні заборонять роботу громадського транспорту. Для медиків буде організовано спеціальні рейси.

Про це повідомили у Мелітопольській міській раді, пише RegioNews.

Під час засідання позачергової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій була прийнята низка додаткових карантинних обмежень, які будуть діяти вже з 7 та 12 квітня 2021 року.

Відсьогодні, 7 квітня, учні 1-11 класів будуть навчатися за дистанційною формою навчання; заняття спортивних гуртків проводитимуться на подвір’ї закладів освіти за індивідуальним розкладом; заняття з видів спорту будуть проходити за індивідуальним розкладом бажано на відкритому повітрі; спортивні заходи та матчі командних видів спорту відбуватимуться без глядачів.

Крім того, з 12 по 25 квітня 2021 року на території Мелітополя забороняється робота громадського транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування.

Дитячо-розважальним центрам дозволено працювати на відкритих територіях, також можуть працювати літні майданчики барів, ресторанів, кафе.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 5 квітня запровадили жорсткий карантин.