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02 квітня 2021, 22:04 6

Жовтою залишилася одна область: опублікована карта карантинного зонування України

02 квітня 2021, 22:04 6
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Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах
Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах
Фото з відкритих джерел
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У 10 областях і столиці запроваджено червоний рівень епіднебезпеки, Херсонська область залишається у жовтій зоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах. Найвищий показник у Хмельницькій області — 122,6 на 100 тис. населення, у Житомирській — 117,9, у місті Києві — 112,1, у Вінницькій — 111,4, у Миколаївській — 107,3 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тис. нас.), - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Києві — 83,8%, у Львівській і Миколаївській областях — 71,3%, у Житомирській області — 70,9%, Київській — 68,9% (при визначеному показнику 65%).

Рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні зберігаються сталими:

В 10 областях і столиці запроваджено червоний рівень епіднебезпеки;

Херсонська область залишається в жовтій зоні;

Інші 13 областей — у помаранчевій зоні.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах. Найвищий показник у Хмельницькій області — 122,6 на...

Posted by Центр громадського здоров’я України on Friday, April 2, 2021

Як повідомлялося, в Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19. Найбільше нових заражень у Львівській та Одеській областях.

коронавірус COVID-19 регіони пандемія Карта червона зона помаранчева зона

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